La Realidad Aumentada debutó en el mundo Apple gracias a iOS 11 (disponible desde ayer). De ahora en adelante, gracias a una serie de aplicaciones y usando la cámara de su dispositivo móvil, los usuarios podrán colocar objetos virtuales en el mundo real para divertirse o bien utilizar herramientas para, por ejemplo, realizar mediciones o planos.

¿Qué necesitan los usuarios para usar estas aplicaciones? Nada más que un iPhone 6S o posterior (incluye el iPhone SE), iPad Pro o posterior (es decir, que lleven en su interior un chip A9 o A10) con iOS 11 instalado.

La lista de aplicaciones de RA en la App Store es todavía acotada, pero sin dudas irá creciendo con el correr de los meses, a medida que los desarrolladores lleven sus creaciones a la tienda de apps. Y no, la RA no es solo Pokémon Go .

Algunas de las apps de RA a continuación podrían tener límites geográficos de uso.

Herramientas

Adiós al metro de cinta. MeasureKit busca eliminar esa herramienta y unas cuantas más gracias a su amplio margen de trabajo al medir distancias, ángulos, niveles. sirve, como se observa en la descripción, para cortar una pizza exactamente por la mitad.

El uso no es solo trivial, por supuesto. MeasureKit puede registrar un trayecto, calcular alturas e informar si una superficie está nivelada (esto último, claro, disponible hace años).

Air Measure es otro ejemplo de uso de realidad aumentada en iPhone, aunque todavía la app no tiene todo lo que prometen. La versión disponible permite colocar muebles en un ambiente, ideal para saber cómo quedarían al comprarlos. Una actualización le permitirá tomar medidas de cualquier objeto, tomar distancias (en línea recta o en un trayecto) e incluso los metros cuadrados de una superficie.

Dos de esas funciones ya están disponibles en otras apps. Una es de IKEA, pero solo funciona en los EEUU y solo con los muebles de su catálogo. RoomScan, por su lado, permite medir distancias y dibujar planos enteros. La llegada de la RA a la app ofrece escanear una habitación para conocer sus medidas.

¿Por cambiar el auto? ¿Entrará en la cochera? Edmunds tiene la respuesta. Esta app, que ofrece consejos para comprar un vehículo basado en el presupuesto, sumó la función Can it fit?, de manera que el usuario podrá ver si el modelo elegido entrará en el garaje.

Juegos

El primer acercamiento importante a la RA fue gracias a Pokémon Go, juego que permite “cazar” a sus personajes en el mundo real. Ningún otro título tuvo tanto éxito (aunque a lo largo de los años han aparecido muchos otros juegos, como comentamos en esta nota), pero hay algunas opciones dispuestas a dar pelea.

Warhammer 40,000: Freeblade tiene ahora realidad aumentada, por lo que los usuarios podrán utilizar el mundo real para colocar a los personajes virtuales y entretenerse.

Euclidean Lands ofrece 40 niveles de un puzzles 3D, que ahora pueden ser ubicados en el ambiente que el usuario desee.

PuzzlAR: World Tour es otro ejemplo de puzzle 3D para traer al mundo real. La Estatua de la Libertad y la Ciudad prohibida son solo dos de los siete escenarios a partir de los cuales arranca la diversión. Bica Estudios promete llevar el mismo concepto a HoloLens de Microsft, con nuevos escenarios mes a mes para todas las plataformas.

ARQUA! es uno de los juegos que permite utilizar la creatividad para crear dibujos y figuras para animar el mundo real. “Crea tu propio acuario”, prometen al colocar lo que parecen ser algas sobre una piedra.

¿Y en Android?

Más allá de las aplicaciones que ya estaban disponibles, la compañía prepara una plataforma semejante con ARCore, que estará listo más adelante, y que permite ofrecer realidad aumentada de alta precisión sin depender del hardware extra que exigen los dispositivos del Proyecto Tango.

