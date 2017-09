La Armada de EE.UU. ha empezado a utilizar el mando de la plataforma de videojuegos Xbox 360 como herramienta para el manejo de sus submarinos avanzados nucleares, informa ‘The Virginian-Pilot’.

Los mandos van destinados a guiar los periscopios de los submarinos clase Virginia, equipados con múltiples cámaras digitales que transmiten imágenes en varias pantallas en la sala de control del submarino, en vez de solo una imagen obtenida a través del visor rotatorio.

Hasta ahora para manejar estas cámaras múltiples se usaban unas palancas bastante sofisticadas cuyo coste se elevaba hasta los 38.000 dólares. Ahora el uso del mando de la Xbox 360 permitirá ahorrar dinero (cada mando cuesta unos 30 dólares), así como tiempo a la hora de aprender a usarlo, ya que su manejo es mucho más sencillo y conocido entre la gente que ha jugado alguna vez a la Xbox.

Mark Eichenlaub, asistente de navegación del USS John Warner, submarino de clase Virginia, explica que ahora el proceso se vuelve más sencillo porque se puede ir “a cualquier tienda de videojuegos y obtener un mando de Xbox en cualquier lugar del mundo”, lo que también facilita el reemplazamiento de equipos, destacó.

The US Navy’s most advanced submarines will soon be using Xbox controllers – Virginian-Pilot https://t.co/jJcTiiiR9M

— Xbox 360 view (@Xbox360view) 15 de septiembre de 2017