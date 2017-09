La decisión de Facebook de introducir Instagram Stories ha demostrado ser un éxito rotundo, no solo por el incremento de usuarios activos de esta función, sino también porque ha asestado un duro golpe a Snapchat, el competidor al que la empresa de Mark Zuckerberg copió la idea.

Pasaría muy poco para que las “historias” lleguen a la aplicación principal de Facebook y WhatsApp, aunque sin el mismo éxito de Instagram, sobre todo en el primer caso.

Es en ese contexto que la compañía matriz de las tres populares redes sociales está probando la posibilidad de compartir las historias de Instagram de forma directa en Facebook, detalle que fue notado por Matt Navarra, director de redes sociales de The Next Web.

🚨 ALERT 🚨

Instagram is testing option to share your ‘Story’ directly to Facebook

h/t @mruiandre pic.twitter.com/VTqI92dNJe

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 6 de septiembre de 2017