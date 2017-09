El CEO de Google, Sundar Pichai, anunció a través de Twitter que la tecnológica estadounidense aportará un millón de dólares a México tras el sismo de magnitud de 7.1 que sacudió al centro del país este 19 de septiembre.

Our hearts are with the people of Mexico after the devastating earthquake. We’re committing $1M to aid in recovery efforts #FuerzaMéxico

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 20 de septiembre de 2017