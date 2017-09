Tweet on Twitter

Fraterna, es una red social creada en Chile y pensada para la comunidad evangélica protestante, reseña el portal www.bibliatodo.com.

Fue ideada para no admitir insultos, daños, pornografía, suplantación de identidad o amenazas. “Queremos cuidar a nuestra juventud, en especial a los más pequeños”.

Fraterna ha considerado una serie de positivos emoticones e íconos destinados a enriquecer el contacto entre sus usuarios: Bendiciones, Me alegra, Amén, Aleluya, Gracias a Dios, Dios te Bendiga, Felicitaciones, Me Gusta y Me Encanta, entre otros, serán las múltiples posibilidades de expresión.

Fraterna cuenta con su propia versión de YouTube. Permite compartir música, subir contenidos y promover a grupos emergentes, además de la posibilidad de captar ingresos u organizar grupos de interés.

