Con una demanda presentada esta semana ante una corte en San Francisco, California, un grupo de tres exempleadas del gigante tecnológico Google acusaron a la empresa de haber recibido una remuneración salarial menor al de sus compañeros del sexo masculino.

Estas acusaciones surgen durante un periodo de fuertes denuncias por sexismo en contra del sector tecnológico y donde en agosto pasado la empresa dirigida por Sundar Pichai despidió a un ingeniero por haber justificado la falta de representación femenina en Silicon Valley debido a factores “biológicos”.

Los abogados de las mujeres aseguran que la compañía estadounidense “discriminó y continúa discriminando a sus empleadas, pagándoles menos que a los hombres, a competencia, experiencia y tareas similares”, ofreciéndoles menos oportunidades de ascender en la estructura laboral, mencionan en algunos fragmentos de la denuncia.

“En cuanto a esta demanda en particular, vamos a examinarla detalladamente, pero no estamos de acuerdo con estas alegaciones”, dijo Gina Scigliano, portavoz de Google a la AFP. “Los niveles de puestos y las promociones son decididas a través de comisiones que trabajan rigurosamente (…) asegurando principalmente que las decisiones no estén influidas por consideraciones relacionadas con el género”.