Avril Lavigne ha llegado al puesto número uno de una lista que no es en la que probablemente le gustaría reinar a la cantante. La artista ha sido nombrada como la famosa más peligrosa de Internet, pues es la celebrity que al ser googleada lleva a más ordenadores a páginas web con virus, ha anunciado este martes la firma de ciberseguridad McAfee. Las búsquedas relacionadas con Lavigne tienen un 14,5% de probabilidades de acabar en una web que acarree daños informáticos, una cifra que se incrementa hasta el 22% si se busca su nombre y “free music” para descargar música sobre la cantante, que lanzó su último disco en 2013 pues lleva tiempo alejada de los focos porque se ha estado tratando de la enfermedad de Lyme.

Avril Lavigne, que ha vendido 40 millones de álbumes en todo el mundo, reemplaza en esta primera posición a la actriz cómica Amy Schumer, nombrada la celebridad más peligrosa de la Red en 2016, quien a su vez ocupó el puesto que un año antes ostentaba el DJ Van Buure. Según la empresa, dos son los motivos que han llevado a Avril Lavigne a la primera posición: fue la protagonista de una teoría que aseguraba que la cantante había muerto y hacía años que actuaba en su lugar una doble y también porque a finales de 2016 anunció que se ponía a trabajar en un nuevo disco.

McAfee realiza este particular inventario desde hace 11 años, y tradicionalmente arrojaba un listado de nombres de cantantes, actores y presentadores de televisión. Lo curioso de su nuevo top ten es que todos los famosos que la integran son cantantes o están vinculados con la industria de la música. En segunda posición, está el cantante Bruno Mars, seguido de Carly Rae Jepsen(intérprete que saltó a la fama con su tema Call Me Maybe), el ex One Direction Zayn Malik, Céline Dion, el DJ Calvin Harris, el cantante Justin Bieber, el rapero y productor musical Puff Daddy, la cantante Katy Perry y una de las actuales reinas del pop, Beyoncé. Un listado que le ha servido a McAfee para advertir de los peligros de buscar contenidos para descargar de manera gratuita en Internet.

En la lista también se cuelan varios actores, como Anna Kendrick (en el puesto 13), Jennifer Lopez (20), Hailee Steinfeld (23), Will Smith (34), Jackie Chan (38), Vanessa Hudgens (44), Teyana Taylor (45) o Zendaya (50).

“En el actual mundo digital, queremos los últimos álbumes, vídeos y películas de éxito inmediatamente disponibles en nuestros dispositivos. Los internautas a menudo priorizan su conveniencia por encima de la seguridad llevando a cabo un comportamiento arriesgado como hacer clics en enlaces sospechosos que prometen lo último en contenidos de celebridades”, ha dicho Gary Davis, jefe de seguridad del consumidor de McAfee, que realiza el estudio centrándose en los buscadores Google, Bing y Yahoo! “Pensar antes de clicar significa un camino para estar seguro en la Red”.

FUENTE