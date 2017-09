Tweet on Twitter

Este martes Apple liberará la actualización para que sus dispositivos puedan actualizarse al sistema operativo iOS 11.

A decir de Phil Schiller, vicepresidente de Mercadotecnia de Apple, este será un “paso gigante para el iPhone” y un “monumental salto para el iPad”.

Entre lo nuevo que se podrá ver en el sistema operativo es: habrá una mejora en el centro de control además de que se podrá personalizar.

Habrá un nuevo formato para las fotos y videos para que el tamaño de los archivos sea menor, por lo que ahora ya se podrá elegir el que más convenga.

Presentarán la introducción a un sistema de administración de archivos donde el usuario verá todos sus archivos en un solo lugar -tanto iCloud, Dropbox o Google Drive-.

Asimismo, con el objetivo de disminuir la tasa de accidentes por ir en el celular, habilitarán la opción “no molestar” mientras conduces.

En cuanto a los modelos compatibles, la empresa de la manzanita informó que serán: iPhones 5s, SE, 6 y 6 Plus, 6s y 6s Plus, así como 7 y 7 Plus.

En lo que se refiere a los iPad, podrán instalarlo aquellos que tengan el Mini 2, 3 y 4, iPad de quinta generación, Air y Air 2, así como los Pro de 9.7 pulgadas, de 10.5 pulgadas y 12.9 pulgadas, este último tanto en la primera como segunda generación.

Y el iPod Touch de sexta generación también disfrutará de iOS 11.

Cabe señalar que, ante la actualización que realizarán millones de usuarios, es recomendable que se haga una copia de seguridad previa a la instalación, ya sea vía iCloud o en iTunes.

