Es posible que Apple siempre termine dando una vuelta de tuerca de algo que ya existe o estaba inventado, para mejorarlo. De todas maneras, hay que reconocer que cualquiera de estos puntos relevados por Cnet del nuevo iPhone X no son para nada “nuevos” en otros smartphones.

Adiós al botón de inicio

Hay que reconocerle al iphone original, el lanzado en 2007, haber introducido el icónico botón de inicio. Fue a partir de ese momento que el resto de los fabricantes comenzaron a itnroducirlo. Pero desde entonces, fueron muchos los smartphones que dejaron de tenerlo, cambiando por dos o tres botones, y en algún caso (el Galaxy S8) eliminándolo por completo y cambiando a un control casi total en pantalla. Sí es nuevo para Apple, aunque es una tendencia ya existente.

Pantalla sin bordes y de extremo a extremo

Derivado del anterior, claro. Desechar el botón de inicio le permite al iPhone X tener una mayor relación pantalla-cuerpo y presentar un display de extremo a extremo. Pero en esto, Apple se suma a una moda que tiene entre sus primeros exponentes a Xiaomi, Samsung, LG y al Essential Phone. Y para ser completamente precisos, el iPhone X tiene un “borde”: se llama “the notch” (la muesca) y es donde Apple decidió poner las cámaras y los sensores de profundidad.

Pantalla grande

Todo lo anterior redunda en una pantalla de 5,8 pulgadas, un tamaño récord… para un smartphone de la manzanita. Si bien es la primera vez que un iPhone rompe la barrera de las 5,5 pulgadas, los teléfonos más grandes con Android en su interior pasaron ese umbral hace mucho tiempo y allí se quedaron.

Tecnología OLED para el display

Entre los fabricantes de smartphones, es casi una regla: Samsung es igual a OLED, OLED es igual a Samsung. Esta tecnología, también llamada AMOLED, permite que la pantalla muestre un color negro más profundo, colores vivos y cierto ahorro de energía, en comparación con la LCD. Hace ya años que los teléfonos Samsung usan pantallas AMOLED, al igual que otras marcas. Sobre todo, porque Samsung Display es uno de los pocos fabricantes capaces de producirlos a la escala que Apple necesita, por lo que todos los reportes apuntan a que -en este punto- Apple es cliente de Samsung.

Carga inalámbrica

Otra vez, Apple se suma al tren. Samsung, Nokia/Lumia y Nexus 5 de Google fabricado por LG, ya lo tienen. De todas maneras, que Apple adopte el estandar Qi de carga inalámbrica posiblemente le dé más impulso a esta tecnología.

Desbloquear el dispositivo con el rostro

Microsoft fue el primero, incluso antes que Android: se podía desbloquear el teléfono con alguna parte de la cara del usuario con Windows Hello en los Lumia 950 y 950 XL. Luego Samsung salió con el escaneo del iris, y más tarde otra vez con el desbloqueo facial, que la empresa no considera lo suficientemente seguro para los pagos móviles. Es cierto que Apple introduce -aparentemente- mejoras para que no se pueda engañar a su Face ID tan fácilmente, pero no es la primera firma en ocuparse del tema.

Estabilizador de imagen en las dos cámara traseras

Samsung incluyó en su Galaxy Note 8 el estabilizador óptico de imagen (OIS) en ambas cámaras traseras, un punto que reduce el temblor al tomar videos y fotos, sobre todo al usar el zoom o en situaciones de poca luz.

FUENTE