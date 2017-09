Tweet on Twitter

Como nos explican en el periódico local Hoy, desde ayer el hashtag Sarahah es tendencia y no es para menos, ya que las personas en República Dominicana, no paran de hablar de esta app que les permite contar sus chismes.

¿Pero qué hace que Sarahah cause tanto revuelo?

Bueno, es que resulta ser sueño de muchos poder hablar “mal” del jefe, el amigo, novio, etc, sin tener que identificarse, y esto es precisamente los que ofrece esta aplicación que seas “sincero” con lo sientes y quieres expresar, sin la necesidad de que te metas en un “problemón”.

Por eso su nombre, Sarahah, que en árabe significa “honestidad”.

Por el momento la aplicación la cual está disponible en Google Play y App Store no permite que respondas los mensajes que recibes anónimamente, aunque sus creadores aseguran trabajan para que en un futuro se pueda.

Otras de las debilidades de Sarahah es que no se encuentra en español, solo en árabe e inglés, por lo que las personas que no dominan estos idiomas no podrán disfrutar de sus privilegios.

Cómo explica Quo El problema es que cuando un usuario se encuentra en el anonimato para poder criticar se corre el riesgo de ser excesivamente honesto. A pesar de que Sarahahesperaba que la gente usara la app para ayudar a sus usuarios a conocer sus fuerzas y debilidades, parece que a muchos se les está yendo de las manos y están viendo en esta herramienta una nueva forma de acosar y fomentar el odio.

Escrito por Xiomara Lara para Hoy