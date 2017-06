Tweet on Twitter

WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas para el consumo de información a nivel mundial, según indica un estudio llevado a cabo por Reuters Institute for the Study of Journalism y que cubre en total 34 países de todo el mundo, informo el portal de noticias El Mundo.

La relevancia de su uso en zonas en desarrollo es crucial mientras que en Estados Unidos y en Reino Unido sólo un 3% y un 5% de las noticias se consumen desde WhatsApp.

En países como Malasia las cifras ascienden hasta el 50%, motivo por el cual esta app de mensajería se ha adelantado a Twitter como plataforma para estar al día de lo que ocurre.

Las principales fuentes de noticias siguen siendo Facebook y YouTube, en países como Corea del Sur utilizan como vía de información Kakao Talk, una red social local, mientras que en Japón se consume más YouTube.

El informe resalta la manera en que se consume información en el mundo, muchos prefieren compartir y comentar de manera privada en chats y grupos, motivo por el cual WhatsApp se posiciona como una herramienta cada vez más útil.

