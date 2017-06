En un movimiento que puede resultar desesperado –o podemos pensar que están atendiendo

las inquietudes de sus usuarios- pues si bien antes podías crear tus propios filtros desde el

escritorio, ahora podrás hacerlo dentro de la propia aplicación.

Snapchat te permite crear Geofilters sin salirte de la plataforma. La herramienta se

encuentra dentro del menú de configuraciones y sólo tienes que darle tap en la parte de

“Geofilters On Demand” y podrás crear tus propios filtros usando varias plantillas

prediseñadas para diversas situaciones y celebraciones como cumpleaños, bodas, fiestas, etc.

Además, podrás personalizar las plantillas con texto, bitmojis y stickers.

Desafortunadamente los filtros tardan 24 horas en aprobarse, pues no hay que olvidar

que cualquier persona que utilice Snapchat podrá hacer uso de ellos. Otra cosa a tomar en

cuenta es que se trata de Geofilters, esto implica que sólo son activos en una ubicación

geográfica determinada y que tendrás que pagar para activarlos.

Desde luego que esta es una medida que ha tomado Spanchat luego de que, como recoge

TechCrunch, Snap. Inc perdiera hasta el 40% de sus visualizaciones en su contenido.

No debería extrañarnos que a pesar de que tengan un costo, los filtros se vuelvan algo más

común de lo que pensamos entre los usuarios. De momento los Geofilters están disponibles

únicamente en EE.UU., pero pronto llegará a otros países y su precio es de 5.99 dólares por

estar disponibles algunas horas y dentro de un radio de 6,096 metros.

Agencias