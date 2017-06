El virus informático que en un principio parecía afectar aisladamente hospitales en Inglaterra se ha esparcido a decenas de países, entre ellos EE.UU., Canadá, China, Italia, Taiwán y Rusia. Se trata de WannaCry, un programa informático cuyo objetivo es ‘secuestrar’ los archivos de una computadora para posteriormente pedir su ‘rescate’ a los usuarios a cambio de una suma de dinero.

La compañía rusa de seguridad informática Kaspersky ha detectado más de 45.000 ataques en 74 países alrededor del mundo. Medios comunican que compañías como Telefónica en España y Megafón en Rusia se han visto afectadas.

“Una ventana emergente de un virus de bitcoin se ha infiltrado en la red, pidiendo a los usuarios el pago de300 dólares a cambio de permitir el acceso al sistema. No se puede pasar más allá de esta pantalla”, habíainformado un empleado informático del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS, por sus siglas en inglés). Al menos 25 organizaciones de esa entidad han sido víctimas de los ataques, que han dejado serias consecuencias de salud pública.

