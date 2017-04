Facebook está decidida a llevar las funciones exitosas de una de sus aplicaciones a todo su ecosistema, compuesto por la red social que le da nombre, Instagram, Messenger y WhatsApp .

Ya lo demostró con los estados efímeros, por solo dar un ejemplo, y ahora quiere llevar los álbumes de Instagram a WhatsApp. ¿Para qué, si ya se pueden compartir varias fotos a la vez? La idea es que la pantalla de los que reciben varias imágenes al mismo tiempo no se sature con una larga lista de imágenes.

De acuerdo con @WABetaInfo, una cuenta de Twitter desde donde anticipan las funciones que agrega la versión de pruebas de WhatsApp, la nueva característica creará un álbum cuando el usuario desee enviar al menos 5 fotos.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017