Volkswagen lanza carro eléctrico asequible que se conduce solo

El fabricante automotriz alemán Volkswagen, que en los próximos años intentará comercializar cuatro automóviles eléctricos con un precio asequible, ha presentado el ‘crossover’ I.D. Crozz en el autosalón de Shanghái (China).

Ese vehículo es una mezcla entre un cupé de cuatro puertas y un vehículo deportivo utilitario (SUV, por sus siglas en inglés), tiene una autonomía de más de 480 kilómetros con carga completa y puede repostar hasta un 80 % en 30 minutos.

