Una mujer de San Diego, California, captó de manera accidental la caída de un meteorito mientras transmitía en vivo a través de su cuenta en la red social YouNow.

El meteorito pudo ser visto la noche del lunes en varias partes del sur de California.

La mujer, identificada como Dale Demi, de 38 años de edad, se preparaba para grabar cuando detrás de ella apareció el luminoso objeto que le provocó un sobresalto.

“¿Vieron eso? ¿Vieron eso?”, repetía sorprendida Dale.

La grabación fue difundida en otras redes sociales por su amiga Faye Heddings.

Más tarde Dale publicó en su cuenta de Twitter la grabación con el texto: “¿Qué fue eso? Justo detrás de mí, les prometo que pensé que venía por mí”.

What WAS THAT! right behind me I promise I thought it was coming for me! @ABC @ABC7 @NBCNews @cnnbrk pic.twitter.com/N9TVI6ZPBW

— Daledemi (@Daledemi19) 11 de abril de 2017