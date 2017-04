WhatsApp, la plataforma de mensajería más popular del mundo, está ocupada inventando nuevas características que se puedan agregar en futuras actualizaciones de la aplicación. Ya desde el año pasado, el equipo de WhatsApp ha estado trabajando en la función de ubicación en tiempo real. Con esto, otros usuarios podrán saber dónde estamos en todo momento.

Según la información que se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de @WABetaInfo esta característica fue detectada en la versión beta en 2.17.150. Una vez, pública, la función estará disponible sólo en chats individuales y no en grupos por razones obvias.

En principio, la “polémica” función está desactivada por defecto y puede ser activada por el usuario si así lo desea. La difusión de localización en vivo está ganando popularidad desde que Google Maps incluyó esta función en una actualización reciente.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017