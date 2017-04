Facebook ha añadido un botón con un pequeño cohete en la pantalla de inicio de algunos usuarios seleccionados —entre los íconos de noticias y de amigos— sin explicar el motivo, explica ‘The Independent’.

Quienes se han atrevido a comprobar para qué sirve han descubierto que presenta una visión modificada de las noticias —aunque en la misma pantalla aparece la versión habitual—, con la intención de que esas personas descubran informaciones sobre páginas que aún no les gustan, una función similar al ‘Explorar’ de Instagram.

A menudo, Facebook prueba nuevas funciones de manera secreta en un número de personas determinadas. En esta ocasión, un portavoz oficial ha asegurado que esta red social pretendía ofrecer “contenido que pudiera ser interesante” de manera “fácil”.

¿Es usted uno de los afortunados con un cohete de exploración?

Has anyone seen this rocket on Facebook menu? cc @tecnoblog @verge @producthunt pic.twitter.com/j0jrWbfJmU

— Thiago Araújo (@todearaujo) 19 de marzo de 2017