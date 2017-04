Instagram acaba de asestar un duro golpe a Snapchat. Una de las características más populares de la red social del fantasmita, la de mantener conversaciones mediante videos que se autodestruyen de forma privada y continua, acaba de llegar a la red social.

Sí, hasta ahora podías enviar videos efímeros directos a tus amigos, pero estos no iniciaban necesariamente una conversación si la otra persona no respondía, y además no estaban combinados con los mensajes directos escritos que existen desde hace algún tiempo.

Ahora ambas características estarán en un solo lugar. Así cuando accedas a tus mensajes privados encontrarás tanto las conversaciones de texto o sobre fotos de Stories como las respuestas a videos que hagas a un grupo de amigos o a uno en particular.

A diferencia de Snapchat, mientras que una foto o video puede desaparecer, los chats perdurarán en el mismo lugar, y como siempre, los usuarios serán avisados si se realiza una captura de una imagen.

En el nuevo menú de mensajes directos encontraremos los chats de siempre. Si hacemos clic en uno de ellos entraremos en el modo texto tradicional, mientras que si presionamos sobre la cámara que aparece en la misma línea del contacto, entraremos al modo efímero, para enviar una foto o un video.

Instagram recordó en su sitio Web que desde noviembre de 2016 el número de personas utilizando Direct ha crecido de 300 a 375 millones, lo que motiva a hacer de esta herramienta algo un poco más visual.

La nueva versión de Direct está disponible tanto para iOS como para Android.

