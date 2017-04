Tweet on Twitter

Google anunció en su blog oficial que la herramienta que había lanzado en EEUU para verificar los hechos de una noticia y mostrarlos en los resultados de búsquedas y en Google News pasará a funcionar a nivel global.

Los usuarios del buscador verán que, tras introducir untérmino de búsqueda, las noticias sobre el tema en cuestión tendrán un apartado extra en el que se destacan la principal afirmación que se realiza en el texto, quién asegura tal cosa y si dicha fuente es de fiar.

Esto significa que Google no ocultará los resultados que contengan información falsa, pero sí dirá que lo declarado en dicha información no es cierto.

Para ello, utilizará distintas herramientas y se aliará con editores y publicaciones que ayuden a verificar la información veraz.

El procedimiento no es perfecto, y la propia compañía lo reconoce: “las verificaciones de hechos no son nuestras y puede que no estemos siempre de acuerdo con ellas”.

A su vez, apunta que “Google es una compañía tecnológica” y que dará más visibilidad a “las verificaciones de los hechos más visibles en los resultados de búsqueda”, pero la empresano se encarga directamente de dictar lo que es cierto o falso.

Google y Facebook avanzan en el campo de la verificación de noticias tras las críticas recibidas en el periodo electoral de 2016 en EEUU.

