Desde hace varios años, la renovación del iPhone ocurre en septiembre. Primero con un evento de presentación en Estados Unidos y luego con un lanzamiento inicial en ese país y otros cuantos más. Y si bien esta vez se espera un cambio mayor que en ocasiones anteriores, el nuevo equipo podría llegar hasta dos meses más tarde que lo común.

Ese es uno de los principales mensajes de un reporte de Bloomberg, escrito por Mark Gurman, el más certero de los “filtradores” de datos relacionados a la firma de Tim Cook.

Según el informe, Apple usará el décimo aniversario del iPhone para hacer una renovación importante de la línea que, tal como han indicado filtraciones anteriores, incluirá tres modelos: dos serán actualizaciones de los equipos actualmente disponibles (un modelo base con pantalla de 4,7 pulgadas y otro “Plus”, con un display de 5,5 pulgadas), mientras que el tercero tendrá un nuevo diseño donde la mayor parte de la cara frontal será pantalla.

La idea es adoptar la tendencia que han presentado otras marcas del segmento de smartphones, con displays que usan cada vez más espacio y que eliminan los botones de inicio físicos, apostando por incorporarlos al display, tal como hizo Samsung con el Galaxy S8. Esto permitirá que aunque la pantalla sea más grande, el teléfono en sí mantenga un tamaño cercano al equipo más chico de la línea.

iPhone 8 looks to be taking a new direction pic.twitter.com/mG19bcDYiC

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 19 de abril de 2017