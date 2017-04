A pesar que esta resolución afecta directamente a los ISPs estadounidenses, los usuarios mexicanos no quedamos exentos. León Felipe Sánchez, abogado especialista en derecho de propiedad intelectual, detalló a Expansión que debido a que la comunicación por internet no tiene fronteras, aunque un usuario mexicano no tenga servicios contratados con un ISP estadounidense, sus datos pueden verse sujetos a las nuevas regulaciones cuando viaja y navega en Estados Unidos.

“Esto a nivel de México nos afecta mientras estemos en Estados Unidos. Si te vas de viaje a EU y haces una llamada o navegas en internet, estás montado en la red de un tercero que tiene convenio con tu ISP mexicano y en ese segmento te va a aplicar la regulación de Estados Unidos”.