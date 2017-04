Saber si alguien está conectado y leyó sus mensajes, ya era bastante información que WhatsApp daba a sus usuarios. No tranquilos con ello, en la siguiente actualización de la versión beta está próxima a estrenarse la ubicación en tiempo real.

En WABetaInfo ya han probado cómo funciona esta nueva versión de WhatsApp, aunque solo sea su versión para desarrolladores. Y por ello publicaron un video en su cuenta de Twitter mostrando cómo funciona.

SNEAK PEEK #4 #Exclusive by @WABetaInfo : how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

El usuario tendrá por defecto desactivada la función en WhatsApp, por lo que para activarla deberá determinar si desea que esta sea en tiempo real. Luego tiene que elegir a qué contactos les permitirá ubicarlo en el mapa.

Sin embargo, según las publicaciones de WABetaInfo en Twitter, esta función dentro de los dispositivos Android permitirá saber cuántos contactos de WhatsApp están compartiendo su ubicación en ese instante.

WhatsApp for Android: you can read how many contacts are sharing their live locations in that exact moment. #hidden pic.twitter.com/PzSm9xqgLs

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 de abril de 2017