La Policía Nacional informó este jueves que apresó en Ciudad Satélite, municipio Pedro Brand, a un hombre acusado de estafar a varios ciudadanos a través de páginas de ventas por internet.

El detenido fue identificado como Jan Claudio Bermúdez Morel, quien fue arrestado mediante la orden No. 06985-ME-2017, a quien se le ocupó un celular.

De acuerdo con la Policía, Bermúdez Morel estafaba vía telefónica a través de tres páginas para comprar y vender artículos por internet, utilizando la metodología del engaño en la venta de celulares, timando a varias personas por la suma de RD$34,000.00.

