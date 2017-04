Tweet on Twitter

Según cuenta The Verge, las grandes actualizaciones para Windows 10 llegarán dos veces al año, en particular en los meses de marzo y septiembre. Los usuarios deberán acostumbrarse a este ritmo, que se espera sea sostenible, teniendo en cuenta además que la propia Microsoft dijo que Windows 10 es la versión definitiva de su S.O. Nada se habla -ni rumorea- respecto a un eventual y futuro Windows 11, señala la fuente.

En tanto, tras la actualización “Creators Update” que se lanzó recientemente, se espera que este año Windows 10 reciba nuevas mejoras en el mes de septiembre. Aquel update lleva por nombre “Project Neon”, siendo sus principales novedades una serie de mejoras para la gestión de la batería en dispositivos portátiles, además de cambios a nivel estético en el sistema operativo de Microsoft, algunos enfocados en el menú de inicio.

Algunas imágenes de “Project Neon” se habían filtrado hace algunas jornadas.

Tal como contamos en esta nota de RedUSERS, “Creators Update” sumó herramientas para crear contenidos, con el nuevo Paint 3D, mejoras en Edge y actualización de sus algoritmos de sonido.

