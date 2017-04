Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los productos re acondicionados o refurbished, son unas de las mejores formas de conseguir lo que buscas sin gastar mucho dinero. Estos productos por lo general tuvieron algún defecto desde nuevo y fueron devueltos a la compañía o al suplidor siendo reacondicionados para su venta muchas veces a precios muy inferiores al costo de su versión nueva en caja.

Claro esta, esto tiene desventajas como poca garantía del suplidor, riesgo a que vuelva fallar cualquier componente o que la reparación no fue del todo correcta. Por ejemplo, un iPhone 5 reacondicionado por un precio más bajo de un distribuidor de terceros, lo más probable es que tendrá la misma batería que cuando se fabricó, y sólo una garantía de 90 días .

Cnet preparó 4 productos que no son recomendables comprar si han sido reacondicionados o tienen la señal de refurbished.

Discos duros

Ya sea que fue devuelto debido a un defecto o simplemente porque a una persona no le gusta, el hecho es que se ha utilizado. No hay un proceso de reacondicionamiento del que yo esté al tanto que puede restaurar un disco duro a la condición de fábrica nueva.

Celulares

No se será un móvil nuevo, pues sus componentes como su batería se habrán usado (sin saber cuanto tiempo el usuario anterior lo tuvo).

Desafortunadamente, ya que todos los iPhone y muchos teléfonos Android tienen baterías fijas, no removibles, simplemente no tiene sentido comprar un teléfono reacondicionado; no a menos que te garanticen una batería nueva. (Por otro lado, si eres lo suficientemente práctico para reemplazar la batería tú mismo o puedes encontrar una tienda que lo hará por poco dinero, la matemática todavía puede funcionar a tu favor). Seria como comprar un móvil usado, mientas más se usa menos capacidad de carga tiene.

Impresoras

Una impresora puede reacondicionada puede salir buena en la mayoría de casos, pero dependerá del uso la mayoría que son acondicionadas ya están en calidad de usadas debido a las tecnologías de las impresoras, por que da casi igual comprar una usada o reacondicionada.

Dicho esto, si puedes confirmar a partir de la descripción del vendedor que la impresora ha sido recertificada por el fabricante, y que viene con tinta/tóner nuevos, podría valer la pena comprar, especialmente si el ahorro es significativo.

TVs

Un TV de este tipo te ahorrarás muchísimo dinero, pero con la desventaja de una garantía muy corta, por lo general de solo 90 dias y los televisores en estos días son demasiado poco confiables para ese corto plan de protección. Necesitas por lo menos un año de cobertura, e idealmente el doble si tu tarjeta de crédito ofrece protección de garantía extendida.

Y la situación se empeora si lo pide por Internet pues estos aparatos reacondicionados en el envíos se maltratan y golpean mucho.