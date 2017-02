Los mensajes efímeros que desaparecen después de una cantidad determinado de tiempo fueron los que llevaron a Snapchat a triunfar y convertirse en una de las redes sociales más prometedoras. Después se lo copió Instagram, que le robó una gran cantidad de reproducciones y ahora lo están probando también en Facebook.

Como si fuera poco, desde @WABetaInfo, una cuenta especializada en publicar novedades de WhatsApp antes que sean anunciadas, muestran una nueva característica en la app de mensajería que funcionará de la misma manera.

#Exclusive by @WABetaInfo.

WhatsApp for iOS: you can know who saw your Statuses, and when (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbeta pic.twitter.com/BuyijJvhX4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 30 de enero de 2017