Samsung creará su primera fábrica en Estados Unidos para comenzar la manufactura de electrodomésticos, según fuentes de Reuters y la noticia ha llegado a oídos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya rebosa de alegría:

Thank you, @Samsung! We would love to have you! https://t.co/r5nxC9oOA4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2017