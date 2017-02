Tweet on Twitter

Share on Facebook

Edward Darío Rosado Rodríguez resultó ganador del primer Reto Nacional a la Creación de Software Intellisys Challenge, desarrollado a través de un acuerdo con los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) de la Vicepresidencia de la República.

El estudiante desarrolló un sistema de gestión empresarial de órdenes de comida para empleados, que se usará en la misma empresa Intellisys y que generará pedidos categorizados. El ganador, Rosado Rodríguez, actualmente se prepara como Tecnólogo de Software en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Sus pasatiempos son programar y entrenarse en el gimnasio.

El Reto Nacional a la Creación de Software Intellisys Challenge, en el que se inscribieron 592 personas, fue lanzado por Corcino contando también con el apoyo del Cincinnatus Institute of Craftsmanship, con sede en Santiago, que se dedica a la formación de jóvenes para trabajar en el mercado internacional desde República Dominicana.

La premiación, presentada en marzo de 2016 para jóvenes entre 18 y 25 años de todo el país, busca estimular la inserción de representantes de ese segmento de la población dominicana en la nueva economía digital.

Asimismo, tiene como objetivo atraer a más personas, tanto para estudiar en el Instituto Cincinnatus, como para laborar en Intellisys D.Corp. , en calidad de desarrolladores, gracias a la creciente demanda de los clientes de la empresa a nivel internacional.

Precisamente en este mes el joven Ulises Martínez Adón, uno de los finalistas del Reto Nacional a la Creación de Software Intellisys Challenge, comenzó a laborar en Intellisys D. Corp. Parte de los participantes en el concurso tendrán la opción de becas para completar su formación en el Cincinnatus Institute of Craftsmanship, con la posibilidad de trabajar en Intellisys.

El concurso consistió en crear un sistema de gestión empresarial, cubriendo tres etapas: desarrollo, aplicación y gestión, que fueron evaluadas por un jurado altamente calificado. La ceremonia de entrega, celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional, fue encabezada por la Vicepresidenta Margarita Cedeño, el empresario Corcino y el señor Claudio Doñé, director de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

– See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/02/03/joven-gana-millon-pesos-concurso-software#sthash.aJcc4L3u.dpuf