La popular red social de fotografías Instagram estaría trabajando en una nueva forma de publicar contenido en la plataforma, nuevos reportes indican que en las próximas actualizaciones la aplicación incluir una función que permitiría cargar más de una imagen en cada publicación.

La plataforma adquirida por Facebook inició con un formato en que cada usuario puede agregar una imagen y agregarle filtros para resaltar algunos aspectos. Sin embargo, en los últimos meses, Instagram ha desarrollado nuevas herramientas para potenciar el uso que le dan las personas con la inclusión de “Stories”.

Esta nueva herramienta, que por el momento está siendo probada sólo en un grupo selecto de usuarios, permitiría crear un “carrusel” de imágenes en una única publicación para permitir compartir más de una imagen, según detalla The Next Web. Esta función es actualmente exclusiva de las compañías que pagan avisos publicitarios en la red social.

Por ahora, los usuarios que quieres compartir más de una imagen han debido recurrir a la aplicación desarrollada por el mismo equipo de Instagram, Layout, que permite crear collages, a pesar de que la solución no es la óptima, ya que deja cada fotografía en una pequeña parte de la publicación y no del tamaño original.

Es por esto que la creación de los “carrusel” podría llegar como una solución para los usuarios que quieran compartir más de una imagen sobre un evento en particular. No obstante, algunas personas han criticado que Instagram estaría abandonando los principios con que se creó la red social en sus comienzos. La plataforma también ha integrado otras herramientas como los videos en vivo que llegaron recientemente a todos los usuarios, los que sólo se pueden acceder durante el tiempo que estos duren “al aire”, ya que la red social no guarda registro de la transmisión. Algo similar a lo que ocurre con “Stories” que se eliminan automáticamente luego de 24 horas.

Por el momento no se sabe cuántas imágenes podrán incluirse como máximo en un “carrusel”, en el caso de las publicidades se permiten sólo cinco fotografías, un rango bastante más bajo que el límite de los álbumes que se crean en Facebook.

