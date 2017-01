WhatsApp continúa trabajando en incorporar más funcionalidades a su aplicación. Ahora, el sitio especializado WABetaInfo ha revelado que la compañía trabaja en que los amigos puedan saber dónde está un usuario de un grupo en todo momento.

En concreto, el usuario podrá compartir con el resto de contactos de un grupo su posicionamiento GPS con lo que el resto de usuario podrá ver en tiempo real exactamente dónde está.

La funcionalidad viene deshabilitada por defecto y sólo se activará si el usuario lo desea, para lo que tendrá que ir a las opciones del grupo y encender la localización del GPS por un tiempo limitado. De esta forma, el usuario podrá compartir su posición durante 1, 2 o 5 minutos; o bien, tenerlo activado de forma ilimitada.

Esta opción de momento sólo está disponible en las versiones beta 2.17.3.28 de iOS y 2.16.399 de Android según ha explicado WABetaInfo a través de las redes sociales.

De momento se desconoce cuándo puede llegar esta funcionalidad a la versión definitiva de la aplicación, para que así esté disponible para todos los usuarios, aunque con la aparición en las versiones beta de ambos sistemas se abre la puerta a que llegue en las próximas actualizaciones de las versiones definitivas.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 de enero de 2017