No es la primera vez que algún hacker descubre una nueva forma en que alguna aplicación de un teléfono inteligente queda “bloqueada” por la sobre exigencia de procesos. En esta oportunidad se trata de la plataforma de mensajes de los iPhone, Messages, con el envío de una tarjeta de contacto.

Este descubrimiento se posiciona entre los pocos que realmente logran afectar a los dispositivos móviles de Apple. El hacker conocido bajo el usuario vincedes3 encontró una forma de congelar la aplicación y matarla para siempre. O al menos hasta que el usuario logre correr la solución desarrollada por él mismo.

En el video en que vincedes3 muestra el problema se ve como el teléfono recibe un mensaje multimedia en el que se adjunta una tarjeta de contacto. Estos archivos suelen contener entre 200 y 300 líneas de código, sin embargo, el documento que termina con la aplicación cuenta 14.281 líneas. Cuando el usuario intenta acceder a la información dentro de la tarjeta es el momento en que la aplicación colapsa. Si bien el teléfono continúa trabajando, es imposible volver a acceder a la app para revisar este u otros mensajes.

El problema ni siquiera se soluciona luego de apagar y encender nuevamente el equipo, ya que, en un acto de “ayuda” de iOS, Messages intenta una y otra vez acceder al último mensaje para tener la información lista para el usuario cuando este la requiera, entrando así en un ciclo eterno de sobre exigencia para el teléfono. Vincedes3 no sólo detectó el error, sino también publicó una forma de solucionarlo a través de un link que permite “limpiar” el mensaje y así evitar que Messages intente acceder a él.

El hacker también destaca que si este enlace no funciona, es posible solicitarle a Siri que envíe un mensaje de texto y tocar el texto, de esta forma la tarjeta de contacto recibida anteriormente no es el último mensaje en la aplicación. Por el momento, usuarios han reportado que afecta tanto a iPhone como a iPad con sistemas operativos entre iOS 8 y iOS 10. Además, existen comentarios de que esta tarjeta de contacto podría afectar a los teléfonos que utilizan Android, sin embargo, esto último no ha sido comprobado.

