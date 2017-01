Donald Trump no quiere desprenderse de su Samsung Galaxy. Según informa The New York Times, el electo mandatario de EE.UU. ha preferido seguir utilizando el mismo celular que lo acompañó en la campaña presidencial y no reemplazarlo por el dispositivo cifrado que le proporcionó el Servicio Secreto de su país.

Previo a la toma de mando, Donald Trump había recibido un dispositivo “seguro y cifrado” para que pueda comunicarse con sus allegados políticos. El celular había sido creado y personalizado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en ingles) para evitar que el mandatario sea víctima de hackers.

Pero ahora que ya está instalado en el cargo, se ha podido conocer que el magnate neoyorquino sigue utilizando “su inseguro y viejo Android”, desde el cual envía incendiaros mensajes a través de Twitter. Incluso, el citado medio señala que Trump pudo usar su smartphone personal para publicar este tuit desde la Casa Blanca:

If Chicago doesn’t fix the horrible “carnage” going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017