Para la cámara delantera habrá dos versiones según mercados: uno con un Samsung S5K4H8 y otro con un Omnivision OV8856, ambos de 8 megapíxeles.

PROCESADOR

La BlackBerry Mercury contará con un Snapdragon 625, por lo que estaríamos ante un dispositivo más enfocado a la gama media.

En cuanto al software, la DTEK70 o Mercury saldrá de fábrica con Android 7.0 Nougat y traerá implementadas medidas de seguridad especiales.

Proof for my earlier tweets: BlackBerry “Mercury” BBB100 with 12MP Sony IMX378 rear cam, Samsung S5K4H8/Omnivision OV8856 8MP front cam pic.twitter.com/DSLzc0a4Fx

— Roland Quandt (@rquandt) 27 de enero de 2017