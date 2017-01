El videojuego móvil de Nintendo Super Mario Run ha obtenido 90 millones de descargas desde su estreno, el pasado 15 de diciembre. Sin embargo, las ventas no acompañan al nuevo título del fontanero, ya que -según cifras reveladas por la prensa estadunidense- solo tres millones de usuarios han comprado el juego.

Lo que pasa es que los usuarios pueden descargar el videojuego gratuitamente desde la App Store de Apple (de momento, el juego es exclusivo para usuarios de dispositivos iOS), lo que da acceso a los primeros tres niveles. Sin embargo, para jugar el título completo, se debe pagar 10 dólares. Este es el paso que la mayoría de usuarios no da.

Ya sea porque los usuarios de dispositivos móviles no están acostumbrados a pagar por jugar o que consideren que 10 dólares es un precio elevado, la realidad es que solo poco más del 3% que descarga Super Mario Run termina comprando el juego, según cifras difundidas por The Wall Street Journal.

Así, pese a que el juego encabeza los rankings de descargas, Super Mario Run no está ni cerca de lo que ha recaudado otros títulos, como Pokémon GO (con otro modelo de negocio), que solo en su primer mes amasó la friolera de 200 millones de dólares.

La prensa especializada estima que el estreno de Super Mario Run en dispositivos Android puede darle un nuevo impulso al aplicativo, aunque se teme que su precio sea una barrera que le impida seguir creciendo, teniendo en cuenta que los usuarios de móviles están acostumbrados a los juegos gratuitos y a los micropagos opcionales.

