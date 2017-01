Tweet on Twitter

La compañía de mensajes instantáneos por internet Snapchat viene rechazando desde hace años ofertas de compra de gigantes del sector, incluida una multimillonaria el año pasado de Facebook, y ahora parece demostrarse que hizo lo correcto. Snap Inc., la empresa propietaria de la popular aplicación de mensajería, dirigida por Evan Spiegel, presentará esta semana los documentos previos para salir a bolsa, en una operación estimada entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, según informaron los medios estadounidenses. La Oferta Pública de Venta (OPV), de Snap Inc., conocida por su hermetismo, se prevé que sea lanzada en marzo. Las proyecciones de un valor estimado de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares convertirían a Snap en la mayor salida a bolsa de una tecnológica en Estados Unidos desde que la china Alibaba batió récords en 2014 con una valoración de 168.000 millones de dólares. Desde entonces, Wall Street no ha visto grandes operaciones de este tipo y muchos analistas llevan tiempo apuntando a Snapchat y otras empresas digitales como Uber como los grandes candidatos a romper esa tendencia.

La cadena de televisión CNBC informó de que la empresa con sede en Los Ángeles ha escogido la Bolsa de Nueva York (NYSE) para su cotización, en lugar del tecnológico Nasdaq. Previamente, la empresa iniciará una gira de presentación de nueve semanas para atraer inversores en la que se espera se presente a Spiegel como un “visionario” en la línea del cofundador de Apple Steve Jobs o Facebook, Mark Zuckerberg. Spiegel, de 26 años, es según la revista Forbes el multimillonario más joven del mundo hecho a sí mismo, con una fortuna estimada de 2.100 millones de dólares. Desde 2013, los ejecutivos de Snapchat han rechazado muchas ofertas de compra, sobre todo del gigante de las redes sociales Facebook, cuya última oferta, en 2016, ascendió a 3.000 millones de dólares en efectivo, por lo que el rechazo resultó sorprendente. Snapchat, que cuenta con más de 150 millones de usuarios diarios, se ha popularizado entre adolescentes y adultos jóvenes por ofrecer una aplicación de mensajes cortos efímeros, ya que se eliminan del dispositivo móvil segundos después de ser leídos. La aplicación de intercambio de mensajes fue creada por Spiegel y un compañero suyo, Bobby Murphy, cuando ambos eran estudiantes en la universidad californiana de Stanford, como un proyecto para una de las clases que estaban tomando. Más de dos tercios de sus usuarios tienen menos de 25 años y el 70% son mujeres, de acuerdo a un análisis de Sprout Social, lo que hace a la aplicación especialmente atractiva para los anunciantes.

