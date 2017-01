Tweet on Twitter

Samsung es una de las compañías que más teléfonos vende en el mundo. Tiene grandes dispositivos entre sus filas, la mayoría forman parte de la línea de Galaxy, y millones de personas en todo el mundo están esperando la actualización a Android Nougat, la última versión del sistema operativo de Google que trae grandes novedades.

Finalmente la compañía coreana reveló cuáles serán los dispositivos que recibirán podrán actualizar a la versión 7.0 de Android.

Acá la lista completa:

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A with S Pen

Galaxy Tab S2 (LTE unlock)

Galaxy A3

Galaxy A8

¿Todavía no te aparece la actualización para instalar? No hay que desesperar. Hay millones de personas en todo el mundo que están descargando Nougat y Samsung lo hace por países y de a poco. Si todavía no te aparece el update en el centro de notificaciones y tenés uno de los dispositivos de la lista, en horas o días te aparecerá.

¿No tenés un teléfono Samsung e igual querés saber si el tuyo recibirá actualizacón? Hicimos una lista de todas las compañías. Fijate si el tuyo está entre ellos.