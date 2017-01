Nintendo ha desvelado más detalles de su próxima consola, Switch. Los más importantes, su fecha de lanzamiento en todo el mundo, el 3 de marzo, y su precio, 300 dólares en Estados Unidos.

Se trata de la primera consola híbrida, de sobremesa y portátil al mismo tiempo. Su principal innovación es la posibilidad de jugar tanto delante del televisor como sin él, bien usando la propia máquina como pantalla con pequeños mandos extraíbles o bien montando una portátil completa a partir de esa pantalla con los mandos adosados en los laterales.

La presentación mundial en Tokio, en la madrugada española, estuvo acompañada de presentaciones locales para mostrar su nueva máquina. En Europa, Londres ha sido la base del primer contacto con Nintendo Switch, con juegos que estarán presentes desde el día de lanzamiento, como el esperado título de aventuras «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», o juegos que pretenden explotar el novedoso hardware de la consola, especialmente de los mandos, llamados «joy con», con títulos como «1-2 Switch» o «Arms».

Un listado de juegos discreto

«1-2 Switch» es un título de minijuegos para mostrar las posibilidades de su mando, con captura de movimiento (para juego de baile), con cámara capaz de medir distancia (para retarse a un duelo)… Y, mostrar, al mismo tiempo, la filosofía de multijugador local, sin necesidad de mirar la televisión. Sin mayor profundidad, es una retahíla de ejemplos del potencial uso de los «joy con».

En cambio, «Ars», aún siendo otro juego para mostrar las novedades del mando, ofrece más intensidad. Este juego de lucha permite combates usando el sensor de movimiento de los mandos, tanto para desplazarse como para golpear, al mismo tiempo que los botones dan profundidad para efectuar ataques combinados. Nintendo cuenta con dar continuidad al título.

Más allá de títulos de lanzamiento para ejemplificar las peculiaridades de Switch, la compañía japonesa ha desvelado que durante todo el año habrá lanzamientos de juegos triple A, esto es, títulos de alto presupuesto. Entre ellos, están programados «Mario Kart 8 Deluxe», una versión ampliada del actual de Wii U; «Splatoon 2», secuela del exitoso juego de disparos de pintura; «Xenoblade Chronicles 2», continuación del juego de rol; y el siempre esperado plataformas del icono de Nintendo, «Super Mario Odyssey», más centrado en la aventura en esta ocasión, según la compañía.

Nintendo, una vez más, sigue el camino de la innovación en el modo de juego en lugar de una pelea por la potencia tecnológica contra Sony y Microsoft, con mayor músculo financiero. La compañía no ha especificado detalles sobre su tecnología interna, evitando así tempranas comparaciones, más aún teniendo en cuenta la posibilidad de que inicialmente salga a un precio ligeramente superior.

Y más conociendo la apuesta real por las compañías de terceros, que dieron de lado a Nintendo con la Wii U, reduciendo enormemente su catálogo. Ya están confirmados para Switch la saga de fútbol FIFA, y la de baloncesto NBA 2K; también juegos de rol como «Skyrim»; o juegos de lucha como «Ultra Street Fighter: The Final Challenge».

Almacenamiento

Nintendo sí ha dado detalles de la memoria, 32 GB ampliables a 2 terabites con tarjetas externas. Y de la batería, tan importante en un dispositivo que también es portátil. Tendrá una autonomía de seis horas, aunque, según la exigencia de rendimiento del juego, podrá bajar hasta las tres horas y media.La batería tarda tres horas en recargarse.

Switch no tendrá retrocompatibilidad, es decir, ni los juegos de anteriores consolas de Nintendo ni sus periféricos servirán en ella. El juego online será de pago, a diferencia de hasta ahora. Habrá un periodo de gracia hasta octubre, aunque la compañía no ha ofrecido detalles definitivos.

