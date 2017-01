Tweet on Twitter

2016 pasó y nos dejó grandes videojuegos, como “Uncharted 4”, “Overwatch” y “Battlefield 1”, pero ya es hora de mirar hacia el próximo año, que promete dejarnos grandes títulos y una nueva consola, con el estreno de la Switch de Nintendo. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Aquí una selección con algunos de los juegos más esperados para 20

17. “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”

A seis años de su último juego para consolas de hogar, Link regresa con “Breath of the Wild”, el primer ´titulo de la serie diseñado en resolución HD y uno de los primeros juegos anunciados para la nueva consola de Nintendo, Switch.

“Red Dead Redeption 2”

Después de años de rumores, Rockstar (el estudio detrás de “Grand Theft Auto”) confirmó esta secuela del popular juego lanzado en 2010. Hasta ahora no se saben muchos detalles, más allá de que será un juego “open world” y que tendrá componentes multiplayer.

“Horizon Zero Dawn”

Una de las exclusivas de la PlayStation 4 para 2017, este juego se centra en Aloy, una cazadora en un mundo dominado por robots. Es el primer juego original del estudio Guerrilla Games desde la creación de la franquicia “Killzone”.

“Mass Effect: Andromeda”

Cinco años después del controversial fin de la trilogía “Mass Effect”, Electronic Arts lanzará una nueva saga, con Andromeda, que se desarrolla 600 años después del último título. El jugador deberá elegir al protagonista de entre un par de hermanos.

“Resident Evil VII: Biohazard”

El título numero 11 de la saga de juegos de terror debutará en computadores y consolas durante 2017 con una gran novedad: será el primero que se jugará desde una perspectiva en primera persona.

“Marvel vs. Capcom: Infinite”

La serie de juegos de pelea regresa en 2017 sumando como ingrediente extra las “Infinity Stones”, las mismas que se están volviendo un ingrediente clave de las películas de Marvel en el cine.

“Animal Crossing”

Aún sin nombre oficial ni fecha, el debut en móviles de “Animal Crossing” en teléfonos y tablets ya fue confirmado por Nintendo, como parte de su estrategia para llegar a equipos iOS y Android y que ya ha significado el lanzamiento de “Super Mario Run” y la app social “Miitomo”.

Los juegos de lanzamiento de la Nintendo Switch

El estreno de la nueva consola de Nintendo vendrá acompañado de una serie de juegos aún no anunciados pero donde se espera haya al menos un juego de Mario. “Yooka-Laylee” Varios de los desarrolladores que trabajaron en el recordado “Banjoo-Kazooie” están trabajando en esta título que llegará a PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch y que sería una “secuela espiritual” del juego de Nintendo 64.

“Gran Turismo Sport”

La reconocida saga de juegos de carrera de PlayStation volverá en 2017 con el que ha sido descrito como el primer título de una nueva generación de “Gran Turismo”.

