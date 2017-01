Tweet on Twitter

Facebook es la red social más usada en el mundo entero. Esta página sirve para conocer sobre lo que están haciendo tus amigos y conocidos, para informarse, para entretenerse, en fin. Sin embargo, usarla al mismo tiempo que ves páginas para adultos trae consecuencias.

La razón por la que no debes abrir páginas para adultos en el mismo navegador que usas Facebook es porque se registra tu actividad y también corres el peligro de descargar un virus en tu cuenta.

Mark Zuckerberg anunció hace un buen tiempo que la publicidad que aparece diariamente alrededor de cada perfil de Facebook refleja los gustos de las personas, gustos que se basan en tu registro de actividad en la red, es decir las páginas que visitas con frecuencia o tus búsquedas más usuales.

“Nosotros recogemos información cuando usted visita sitios web de terceros, aplicaciones que utilizan nuestros servicios, así como la información que el desarrollador o editor de la aplicación o sitio web proporciona a usted o nosotros”, dice el sitio web de Facebook sobre la publicidad en los perfiles.

¿Te has preguntado por qué se te sugiere darle like a páginas para adultos enFacebook? Ya tienes la respuesta, además de los anuncios de páginas de citas y también páginas para adultos que aparecen en tu pantalla de Facebook, aún cuando no las estés viendo en ese momento.

¿Cómo evitar que te aparezcan anuncios de páginas para adultos? Pues debes comenzar por borrar el historial de tu computadora, luego deja de visitar esas páginas en el mismo navegador que usas Facebook, con el tiempo irán desapareciendo.