Aunque aún no se ha anunciado de forma oficial ni se han dado fechas ni datos, ya es oficial el hecho de que la aplicación de mensajería instantánea Telegram, famosa por ser una de las más segura, permitirá realizar llamadas VoIP (a través de internet).

La información se ha confirmado después de que varios usuarios de Twitter preguntaran al creador de la app, Pavel Durov, si Telegram ofrecerá en algún momento dicho servicio para seguir haciendo frente a la exitosa Whatsapp así como otras funciones de personalización.

Durov ha respondido de forma muy escueta pero clara: “lo haremos”, así que no sería que en pocos meses Telegram anunciase esta función que permitiría a la app mantenerse en la dura pugna por hacerse con el pastel de la mensajería instantánea.

@adinhorman9 Hey there. Thanks. We will.

— Pavel Durov (@durov) 13 de enero de 2017