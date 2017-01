El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es conocido por sus amenazas y advertencias. Pero ahora es un hacker el que le dio un serio aviso.

El pirata, apodado “WauchulaGhost”, advirtió al republicano sobre una vulnerabilidad en su cuenta de Twitter que podría poner en riesgo su privacidad y facilitar el acceso a datos.

Información sobre su correo electrónico podría ser fácilmente accesible para los invasores cibernéticos.

Hey @POTUS , On a serious note. Lets fix your Security settings. Should I email you? #GhostOfNoNation @realDonaldTrump pic.twitter.com/FRdMJnZaNr

So, @POTUS44, Never liked you. Sorry. But, Your Security is better than @POTUS. Sorry @realDonaldTrump. Wanna make a bet? #GhostOfNoNation pic.twitter.com/OuiLEgRT8x

— WauchulaGhost (@WauchulaGhost) 21 de enero de 2017