La historia de un joven graduado de ciencias políticas que elaboró una fraudulento informe sobre un intento de fraude durante la campaña electoral en los Estados Unidos -con la cual ganó miles de dólares por publicidad online- fue revelada por “The New York Times”.

Se trata de Cameron Harris (23), un graduado de la Davidson College de Carolina del Norte, que inventó la historia del hallazgo de decenas de miles de votos fraudulentos en favor de la demócrata Hillary Clinton, quien compitió en las elecciones con el republicano Donald Trump.

Para contar la historia falsa, Harris inventó personajes y sustrajo una foto de Internet que mostraba a un hombre detrás de cajas de plástico que convenientemente tenían las etiquetas “Ballot Box”. Eran las únicas pruebas de una “denuncia” que se publicó en internet el pasado 30 de setiembre.

La falsa noticia, titulada: “Urgente: Decenas de miles de votos fraudulentos de Clinton encontrados en almacén de Ohio”, fue publicada en el sitio de Internet “Christian Times Newspaper”, cuyo dominio abandonado adquirió días antes por apenas US$5.

De acuerdo con “The New York Times”, Cameron Harris creó media docena de páginas en Facebook para impulsar su publicación en la mayor red social de Internet. La respuesta fue inmediata: la falsa noticia fue compartida hasta por 6 millones de personas y dio pie a una investigación sobre el caso en el consejo electoral del condado de Franklin, Ohio.

Amasando dinero

Harris colocó avisos publicitarios en su sitio web con ayuda de un servicio de Google y gracias al aluvión de visitas que “Christian Times Newspaper” recibió, a los pocos días de publicada la historia ya había ganado US$ 5.000. En lo que restó de la campaña, Harris continuó publicando noticias falsas y el sitio ganó un total de US$ 22,000 con anuncios de zapatos, gel para el cabello, diseños webs, etc.

La fábrica de noticas falsas fue tan redituable para este joven residente de Annapolis, Maryland, que gastó lo que había ganado con sus inventos en los préstamos a los que accedió para sus estudios, el pago de su automóvil y el alquiler de su departamento, según contó él mismo al Times

Su web llegó a cotizarse en US$ 125.000 debido a que se posicionó entre los 20 mil sitios más visitados de Internet. Sin embargo, Google se trajo abajo su “negocio” al negarse a colocar publicidad en la web una vez que comprobó que publicaba informaciones apócrifas.

Reflexiones de un falaz

Cameron Harris admitió la autoría de las publicaciones falsas semanas después de un intenso debate en medios estadounidenses sobre el rol de las plataformas digitales en la divulgación de noticias fraudulentas, polémica en la que participaron incluso el presidente saliente de EE.UU., Barack Obama, y el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

“Al principio me sorprendió la respuesta que estaba recibiendo. Con qué facilidad la gente lo creería. Era casi como un experimento sociológico”, dijo Harris a “The New York Times”. El joven especializado en política y economía justificó sus publicaciones asegurando que por su naturaleza la política misma está “repleta de exageraciones” y “medias verdades”.

Dijo también que aunque votó Donald Trump, él hubiera estado dispuesto a promover a Hillary Clinton y difamar a Donald Trump si esas tácticas fueran lucrativas. Según explicó, haciendo un análisis de los buscadores de Internet, se dio cuenta que los partidarios de Trump eran mucho más fervientes que los de Clinton.

Despedido

Tras la revelación de las noticias falsas de “Christian Times Newspaper”, Cameron Harris fue despedido del despacho de un delegado republicano del estado de Maryland donde laborada como asistente. Harris laborada en este despacho desde junio del año pasado, informó este jueves “The Washington Post”.

El delegado E. David Vogt III dijo estar sorprendido tras el revelamiento de que un empleado suyo estuvo involucrado en la creación de noticias falsas. “Parecía un joven brillante que estaba interesado en involucrarse en la política”, afirmó tras indicar que el mismo Harris se disculpó con él por la publicación.