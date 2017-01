En declaraciones al “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, el presidente de la Comisión Electoral alemana, Dieter Sarreither, advierte de que las noticias falsas pueden desempeñar un papel significativo en la campaña electoral y los comicios generales en Alemania previstos para septiembre próximo.

En tanto, el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, señala en declaraciones al “Welt am Sonntag” que no se hace ilusiones respecto a que no se vaya a utilizar “la diversidad de posibilidades de manipulación en la red también durante la campaña electoral, ya sea para campañas intencionadas de desinformación, la propagación de noticias falsas o para influir en el debate”.

La propia canciller alemana, Angela Merkel, ya se ha referido en varias ocasiones a la posibilidad de que se lleven a cabo durante la campaña electoral campañas de desinformación, propaganda y ciberataques contra instituciones públicas y partidos.

FUENTE