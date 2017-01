Tu navegador de internet sabe mucho sobre vos. Conoce tu nombre, tu correo electrónico, tu dirección postal, tu número de teléfono e incluso los dígitos de tu tarjeta de crédito. Si además tenés activada la función “autocompletar”, rellena los datos por vos, evitándote la tediosa tarea de tener que repetirlos cada vez que completás un formulario.

Apenas empezás a escribir una palabra, la adivina y la termina, según la información que tiene almacenada sobre vos “para que te ahorres tiempo”, dice Google en su sitio web de ayuda para Chrome.

De esta manera, el navegador no sólo recuerda tu historial, sino también toda tu información personal. Pero, ¿cuán vulnerables nos hace este sistema frente a los hackers?

Según el desarrollador web finlandés Viljami Kuosmanen, las funciones de autocompletar de Chrome (Google), Safari (Apple) y Opera, además de algunas herramientas para la gestión de contraseñas, como LastPass, exponen a los internautas al robo de sus datos.

“Implican un riesgo de seguridad para los usuarios”, sostiene el especialista. Según Kuosmanen, los hackers pueden cometer abusos informáticos para robarte dinero o suplantar tu identidad si tienes activado este sistema (ejecutando lo que se conoce como ataques phishing), pues proporciona tu información en cuadros de texto que ni siquiera están visibles en la página.

Así, los usuarios estaría proporcionando todavía más información sensible de la que creen que están autorizando en los sitios web.

Kuosmanen -quien hizo un video demostrativo que publicó en su cuenta de Twitter para advertir sobre esta cuestión- dice que Mozilla (Firefox) es inmune a este problema, pues todavía no cuenta con un “sistema de relleno automático multicaja”.

En cualquier caso, la empresa está desarrollando un nuevo sistema para autocompletar textos que podría cambiar.

This is why I don’t like autofill in web forms. #phishing #security #infosec pic.twitter.com/mVIZD2RpJ3

— Viljami Kuosmanen ⭐ (@anttiviljami) 4 de enero de 2017