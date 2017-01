La CIA ha publicado en la web un extenso caché de casi 12 millones de archivos desclasificados, incluyendo información sobre crímenes de guerra nazis, la Crisis de Misiles Cubanos, avistamientos de OVNIs, telepatía humana (Proyecto Stargate) y mucho más.

En 1995, Bill Clinton ordenó que todos los documentos de por lo menos 25 años de antiguedad con “valor histórico” fueran desclasificados. La agencia cumplió, pero no hizo que fuera fácil ver este tipo de material, ya que había que acercarse hasta el Archivo Nacional de EE.UU. en Washington DC.

La CIA publicó una base de datos electrónica llamada CREST (la Herramienta de búsqueda de registros de la CIA) en 2000, pero sólo podía buscar títulos de documentos y todavía se tenía que visitar los archivos para leer cada documento. La agencia finalmente publicó toda la base de datos en línea el año pasado, y ahora está disponible para todos los internautas.

Lamentablemente, no hay mucho material que pueda considerarse de extrema importancia, ya que, según indicó el Director de la Administración de Información de la CIA, Joseph Lambert, la agencia hizo un último chequeo en la colección antes de lanzarla, y no reclasificó más documentos. Sin embargo,no hay duda de que muchos archivos serán sumamente interesantes para historiadores, aficionados a la guerra o, por qué no, entusiastas de los ovnis.

FUENTE