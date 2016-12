Según un comunicado de presa publicado por Visa con referente a un articulo que circula por Internet sobre un estudio que aseguraría lo fácil que pudiera ser hackear una tarjeta de crédito en apenas 6 segundos, explican “El estudio no toma en consideración las múltiples capas de prevención de fraude que existen en el sistema de pagos, cada uno de los cuales debe cumplirse con el fin de hacer posible una transacción en el mundo real. Visa está comprometido a mantener el fraude a niveles bajos y trabaja estrechamente con los emisores de tarjetas y adquirentes para que sea muy difícil obtener y utilizar ilegalmente los datos de tarjeta habientes. También, proporcionamos a los emisores los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre el riesgo de las transacciones. Además, hay pasos que los comercios y los emisores pueden tomar para prevenir los intentos de fuerza bruta.

Visa también ofrece seguridad mejorada mediante Verified by Visa (basado en el estándar 3DSecure), que ofrece una mayor seguridad para las transacciones de comercio electrónico. La especificación 3DSecure 2.0 fue anunciada recientemente y Visa está desarrollando activamente Verified by Visa para incorporar los avances en seguridad que ofrece. Cuando un comercio elige no utilizar Verified by Visa para una transacción de tarjeta no presente, asumirán el riesgo de fraude.

Visa toma en consideración los esfuerzos académicos y de industria para identificar y abordar las vulnerabilidades percibidas en el sistema de pagos. Junto con nuestro propio monitoreo y pruebas internas, esto permite a Visa y a la industria hacer pagos cada vez más seguros.”

FUENTE: NOTA DE PRENSA