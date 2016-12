Tweet on Twitter

Los consejos y trucos para los juegos y especialmente para Super Mario en cualquier versión siempre son un tesoro invaluable si te ayuda a conseguir tu objetivo: acabar el juego con el 100% de los retos completados. Aquí recopilamos algunos trucos que te ayudarán a la hora de hacer los saltos indispensables para obtener monedas y pasar a los siguientes niveles.

Giro en el aire: El movimiento más importante que Super Mario Run es el “giro en el aire”, o salto de helicóptero. Cuando estás a medio saltar, puedes tocar la pantalla de nuevo para girar y ganar sólo un poco de aire extra, que a menudo es exactamente lo que necesita para llegar a una moneda de alta o área, evitar un enemigo molestos o tomar ese extra moneda o dos.

No saltar siempre: Aunque parezca extraño en Super Mario Run a veces se trata de los saltos que no se hacen. Si sigues perdiendo monedas o cayendo en las lagunas y perdiendo el progreso, intenta no saltar donde lo haría y más caminos se te abrirán.

Burbuja hacia arriba: Cuando Mario es golpeado por un enemigo o cae por un hueco, flota hacia atrás en una burbuja hasta que toca la pantalla para dejarlo caer en tierra. La herida generalmente no es algo bueno, pero a veces puede ser una bendición, ya que puede utilizar la burbuja a nuestro favor. En cualquier punto de un nivel toque el icono de la burbuja cerca de la parte superior de la pantalla para flotar hacia atrás y volver a reproducir partes del nivel sin tener que restablecer completamente, corregir su camino o agarrar monedas que perdió la primera vez. Se siente como hacer trampa, pero no lo es.

Retorno con Peach: Super Mario Run está diseñado para jugar con un solo dedo, pero aprovechando a la princesa y su poder de flotar en el aire, puedes conseguir regresar en la pantalla. Salta repetidamente y con la mano derecha dirige a la princesa hacia atrás y verás como retrocede lentamente.

