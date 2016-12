Tweet on Twitter

Share on Facebook

Google anunció el próximo lanzamiento de dos nuevos relojes inteligentes, si bien la compañía tecnológica no detalló la fecha de lanzamiento de los dispositivos, sí informó que no serán parte de la línea Pixel que estrenó hace unos meses con dos sus primeros teléfonos propios.

Los smartwatch serán los primeros en el mercado en portar la nueva versión del software para este tipo de dispositivos, Android Wear 2.0, y luego de su lanzamiento la plataforma será liberada para los demás relojes existentes que soporten esta versión. Jeff Chang, el líder de la división de Android Wear, comentó a The Verge que Google no estará detrás de la fabricación de los nuevos relojes, sino que serán manufacturados por otra compañía a la que no mencionó, pero sí comentó que ha trabajado con el gigante tecnológico en el pasado.

El anuncio de estos dos nuevos productos llega en medio de dudas en la industria de los wearables, ya que su éxito no logra alcanzar el mercado de los teléfonos inteligentes. Hasta ahora, Apple parece ser la única compañía que logra mirar con buen futuro esta sección tecnológica.

Samsung, por su parte, continúa en el desarrollo de estos dispositivos, pero continúa resistiendo la inclusión del software de Google. En tanto, en la industria deportiva es FitBit quien lleva el liderazgo, compañía que recientemente adquirió Pebble, en un movimiento que levantó rumores sobre su posible ingreso en los smartwatch de uso casual.

En la conversación con Chang, el ejecutivo detalló que Google continúa “bastante optimista” sobre las perspectivas en el futuro de los smartwatch y que “esta es una categoría de productos que está aquí para quedarse”.

Fuente