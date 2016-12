Tweet on Twitter

Share on Facebook

¿Qué pasaría si se filtrase que Google ha espiado a sus trabajadores? Un ex del gigante tecnológico ha presentado una demanda contra el buscador y The Verge se ha hecho eco de ella. En esta demanda se explica el “programa de espionaje” que la compañía tiene sobre sus empleados hasta el punto de animarlos a delatarse entre ellos.

Cabe destacar que Google no permite que sus compañeros hablen de temas ilegales dentro de la empresa. Existe también la prohibición por la que sus empleados no pueden escribir novelas en las que los protagonistas trabajen para empresas de Silicon Valley. También laconfidencialidad es muy importante, con el objetivo de que los empleados no filtren información a prensa o a competidores.

Pero en la demanda se habla de un programa llamado Stop Leaks en las que se solicita a los empleados que reporten a los empleados que se comporten de forma sospechosa o hagan muchas preguntas sobre aquellos proyectos en los que no están implicados. Algo que sería una práctica contraria a lo estipulado en las leyes de California. De hecho, el imponer el silencio para evitar problemas regales hace que esto sea todavía más ilegal.

En resumen, que Google fomenta que los compañeros de trabajo se espíen entre sí para intentar evitar fugas de información y filtraciones, algo que si pasaría tiene como consecuencia el despido fulminante. En caso de que Google sea encontrada culpable, podría ser castigada con una sanción que podría llegar a los 3.800 millones de dólares. Cada trabajador, si prospera la demanda, podría llevarse unos 14.600 dólares.

FUENTE